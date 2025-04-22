Драники как в детстве: забытый белорусский рецепт с хрустящей корочкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помните эти золотистые картофельные оладьи с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которые готовили наши бабушки? Современные рецепты часто упрощают процесс, но я расскажу, как сделать настоящие деревенские драники, от которых невозможно оторваться.

Главный секрет — правильный картофель. Нужен крахмалистый сорт, который мы трем на мелкой терке (не в блендере!). Добавляем одно яйцо на пять картофелин, щепотку соли и... ложку манки — это ноу-хау моей прабабушки, которая делала драники особенно пышными.

Жарим на смеси растительного и сливочного масла на хорошо разогретой сковороде. Кладем тесто ложкой, прижимаем лопаткой и не трогаем 3–4 минуты, пока не образуется золотая корочка. Подаем сразу же, пока горячие, с холодной сметаной или грибным соусом.

Ранее сообщалось, что если хотите удивить гостей и приготовить что-то необычное, то попробуйте этот слоеный салат. Его праздничный вид и насыщенный вкус не оставят никого равнодушным.