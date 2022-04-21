Драматург Дурненков покинет СТД из-за поддержки Украины

Российский драматург Михаил Дурненков лишится членства в Союзе театральных деятелей из-за поста в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), в котором он выразил поддержку Украине. Глава СТД Александр Калягин резко отреагировал на высказывание коллеги и заявил, что «находиться в организации он больше не может», соответствующий комментарий опубликован на сайте организации.

Никакие аргументы здесь не нужны, цитировать его мне противно. Мне очень жаль, что он является членом СТД РФ, более того, входит в Секретариат. Думаю, что находиться в нашей организации он больше не может, и я уверен, что Секретариат примет решение об его исключении из рядов театрального Союза, — говорится в сообщении.

Ранее Дурненков опубликовал пост на своей странице, в котором пожелал украинцам сил и мужества. Он также выразил надежду на то, что российская армия, начавшая наступление на востоке республики, потерпит поражение. По его мнению, чем значительнее будет последнее, «тем быстрее очнутся от своего позорного сна» россияне.

Ранее Екатерина Мизулина указала на антироссийскую позицию ряда деятелей культуры, среди них был Константин Райкин. Позднее режиссёра сняли с поста художественного руководителя его Театральной школы.