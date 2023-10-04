«Драконовские меры»: ветеринар раскрыл способ борьбы с постельными клопами Ветеринар Шеляков посоветовал выбрасывать мебель, в которой завелись клопы

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Постельных клопов очень сложно вывести, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Как правило, этим занимаются специалисты, которые предпринимают по-настоящему драконовские меры, а в целом мебель с такой живностью лучше выбрасывать, добавил эксперт.

Диван такой лучше вообще выбросить, их излюбленные места нужно обрабатывать химикатами — занимаются этим специальные службы. Меры принимаются драконовские — ненужное выбрасывается, остальные вещи обрабатываются, причем средства могут частично привести имущество в негодность, — объяснил Шеляков.

Особенно сложно вывести клопов в старых квартирах, добавил специалист. В таких помещениях много щелей, где насекомые могут прятаться. Белье при этом лучше проглаживать или кипятить, потому что обычная стирка клопов не уничтожит.

Если он по вам ползет, то его убить почти невозможно, вы его бьете, а он не чувствует. Если он напился крови, то все это разлетается, зрелище неприятное, — объяснил ветеринар.

Ранее Шеляков заявил, что нашествие постельных клопов во Франции вызвано перенаселением отдельных районов страны. Не исключено, что проблема также может быть связана со строительством объектов для Олимпийских игр — 2024, добавил он.