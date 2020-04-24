Дракой водителя такси с пассажиркой в Москве заинтересовалась полиция

Столичная полиция начала проверку по факту драки между водителем такси и пассажиркой.
Заявления в отдел МВД по району Бибирево поступили от обоих участников конфликта. По итогам проверки будет дана оценка действий каждого из них и принято процессуальное решение,
Как ранее писал NEWS.ru, видео инцидента было опубликовано в нескольких Telegram-каналах. На кадрах видно, как водитель вытолкнул клиентку из машины, а затем ударил, когда она попыталась вновь сесть в салон. По словам пассажирки, водитель отказался её везти из-за проблемы с пропуском — не считывался QR-код.
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