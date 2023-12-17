В Санкт-Петербурге будет решаться вопрос о выдворении из России двух семей мигрантов, дети которых потушили Вечный огонь в Красносельском районе, закидав его снежками, сообщили в региональном ГУ МВД. Выяснилось что они находятся в стране нелегально. Это уже не первый случай, когда семьям мигрантов приходится платить выдворением из РФ за выходки своих детей. Несколько подобных историй последнего времени — в материале NEWS.ru.
Как дети забросали Вечный огонь в Петербурге
Вечером 10 декабря в парке Красносельского района Петербурга школьники забросали снегом Вечный огонь. Как сообщила пресс-служба полиции Северной столицы, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, дети убежали.
Силовики задержали школьников, опросили и передали родителям. Задержанными оказались братья 10 и 14 лет — граждане одного из государств ближнего зарубежья, а также другой 12-летний мальчик, который непосредственно бросал снежки в Вечный огонь.
Впоследствии в МВД сообщили, что семьям школьников грозит выдворение из РФ. В ходе проверки выяснилось, что мигранты проживают в стране незаконно. Полиция готовит материалы для суда, которому предстоит принять решение о депортации обеих семей.
Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он удивился, что родители не потрудились объяснить своим детям «законы и ценностные ориентиры государства, в которое они приехали».
«Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами РФ. Все просто. И для родителей, и для их детей, за которых они должны нести полную ответственность», — полагает парламентарий.
Дети-мигранты забрасывали учительницу камнями
В ноябре семью мигрантов, проживавшую в Новосибирске, обязали покинуть страну. Основанием для этого стало агрессивное поведение детей, которые забросали учительницу камнями.
«Двое беспризорных детей <...> попрошайничали, кидали в меня камни, кривлялись, смеялись, агрессивно себя вели», ─ цитирует потерпевшую телеканал «Вести. Новосибирск».
После произошедшего прокуратура провела проверку и выяснила, что 12-летнего мальчика и семилетнюю девочку воспитывает мать, приехавшая на заработки из Центральной Азии. Женщина работала уборщицей продуктового рынка, она была официально зарегистрирована, хотя своих детей «на учет не поставила», говорится в репортаже. Мальчик и девочка были предоставлены сами себе.
«По инициативе прокуратуры Ленинского района Новосибирска полиция провела проверку семьи мигрантов. Установлено, что в 2023 году мать несовершеннолетних детей была трижды привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В Новосибирской области этот случай стал первым, когда из страны выдворили семью мигрантов в полном составе из-за плохого поведения детей.
Выдворение из страны после школьной драки
В конце октября в Нижнем Новгороде произошел инцидент, который попал на видео, распространившееся по интернету. На кадрах видно, как один мальчик бьет другого, зажав у стенки. При этом стоящие рядом подростки не вмешиваются и снимают происходящее на телефоны. Подросток несколько раз сильно ударил другого ученика и хватал его за горло.
Полиция пришла с проверкой в семью агрессивного школьника. Вскоре управление МВД по Нижегородской области сообщило, что силовики «выявили нарушения правил миграционного учета РФ уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта в нижегородской школе».
«Полицейские установили, что 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания)», — заявили в полиции.
Суд назначил иностранцам штрафы с последующим выдворением за пределы РФ. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями, добавили в нижегородском главке МВД.
Как мигранты поплатились за петербургских треш-стримеров
В октябре «Известия» писали, что силовики выявили нарушение миграционного учета у более 60 иностранцев из числа родных и близких создателя группировки петербургских подростков, избивавших прохожих и снимавших это на видео.
«Поиски молодого человека дали полиции дополнительный результат в сфере миграционного контроля. По его сведениям, при проверке окружения семьи беглеца выявлено более 60 иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства. Шестеро из них уже помещены в полицейский центр для последующего выдворения за пределы РФ», — утверждало издание со ссылкой на анонимный источник.
Речь идет о неизвестных молодых людях, которые в течение нескольких месяцев публиковали в Telegram видео с избиениями случайных прохожих в Петербурге. 15 октября глава СК Александр Бастрыкин поручил найти злоумышленников и возбудить уголовное дело.
К началу ноября были задержаны 11 человек, в том числе предполагаемый лидер группировки треш-стримеров, которым предъявили обвинение в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Среди них были уроженцы нескольких стран СНГ. Молодых людей отправили в СИЗО.
Сколько преступлений совершают мигранты
По официальный данным МВД, в январе — октябре 2023 года зарегистрировано 1,65 млн преступлений. Из них иностранные граждане и лица без гражданства совершили 34 тысячи, или немногим более 2% от общей суммы. При этом всего, по сведениям того же МВД, по состоянию на июнь в РФ проживало около 6,6 млн иностранцев, или около 4,5% населения. По оценкам ООН, в 2020 году в России находилось 12 млн иммигрантов, или более 8% от всех жителей страны.
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