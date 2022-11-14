Драка охранников кафе с посетителями в Воронеже попала на видео В Воронеже сотрудники ЧОП подрались с посетителями кафе из-за сорванного флага Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже посетители ресторана «Альтштадт» вступили в драку с сотрудниками частного охранного предприятия, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову. Сотрудники ЧОП приехали по вызову администрации заведения после того, как гости сорвали флаг Германии, объяснив свой поступок тем, что «в наше время ему не место в России».

По словам очевидцев, сотрудники охранного предприятия в ходе драки применили газовые баллончики, после чего принялись избивать всех без разбора.

Ранее в Мичуринске Тамбовской области на видео попала драка между охранником учебного заведения и женщиной у входа в одну из школ. По предварительным данным, спор перерос в конфликт после того, как женщине не удалось убедить охранника пропустить ее внутрь.

Пьяные участники крестного хода ранее избили полицейского в Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря. Инцидент произошел, когда следящий за порядком сотрудник полиции предупредил участвовавших женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчины схватили полицейского за руки, а женщина стала бить древком от хоругви по спине.