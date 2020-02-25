https://static.news.ru/photo/f68ce80c-5802-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники московской полиции остановили «бэтмобиль» на Кутузовском проспекте. Самодельную машину, стилизованную под транспорт из комиксов, забрали у владельца.

Транспортным средством управлял 32-летний москвич, в отношении которого составили два протокола о правонарушениях. Мужчину посчитали виновным в управлении незарегистрированным и небезопасным автомобилем.

Транспортное средство изготовлено вне заводских условий, путём самодельной сборки в частной мастерской. Оно не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа [корпуса] и допуска к участию в дорожном движении, — отмечено в сообщении столичной полиции.

Сотрудники ДПС отправили машину на спецстоянку.

Как писал NEWS.ru, съёмки нового кинокомикса о супердетективе Бэтмене стартовали в январе 2020 года. Главную роль исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.