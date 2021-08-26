«Дождь» воспользуется процедурой выхода из статуса иноагента

Главный редактор «Дождя» (внесён в реестр СМИ-иноагентов) Тихон Дзядко заявил NEWS.ru, что телеканал воспользуется процедурой выхода из статуса иноагента.

Мы будем пользоваться всеми легальными возможностями, которые существуют, — сказал Дзядко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента. Это процедура занимает год, но пока в России ей никто не воспользовался.

20 августа Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Основанием для этого стало ежеквартальное получение телеканалом финансирования от Еврокомиссии за освещение отношений между Россией и Евросоюзом, говорится в документах Роскомнадзора. В Росфинмониторинге указали, что «Дождь» получает «опосредованное иностранное финансирование через российские фонды». В Роскомнадзоре также выявили, что канал распространяет информацию СМИ, признанных в России иноагентами.

Бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак считает, что признание телеканала иноагентом является расправой над всеми свободными СМИ. Генеральный директор «России сегодня» и телеведущий «России 1» Дмитрий Киселёв рассказал, что не считает произошедшее трагедией. Он пояснил, что «если признали, значит есть основания». Он добавил, что в России продолжают работать и другие издания, «которые называются оппозиционными».