Дождь продолжит идти в Москве в пятницу

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 18 сентября.
Облачную погоду с кратковременными дождями пообещали синоптики москвичам в последний рабочий день. Днём воздух прогреется до +11...+13 градусов, в ночь на субботу может похолодать до +6. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с, атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба,
В Московской области до +8...+13 градусов, ночью может быть холодно — до +3.
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 18 сентября в Москве выдалось в 1884 году — 2,6 градуса мороза. А в 2015 году погода в этот день стояла летняя, воздух прогрелся до +25,8 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату, когда в Центральную Россию придёт «бабье лето».
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