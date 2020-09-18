Дождь продолжит идти в Москве в пятницу

https://static.news.ru/photo/a4e5233e-f960-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 18 сентября.

Облачную погоду с кратковременными дождями пообещали синоптики москвичам в последний рабочий день. Днём воздух прогреется до +11...+13 градусов, в ночь на субботу может похолодать до +6. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с, атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.

В Московской области до +8...+13 градусов, ночью может быть холодно — до +3.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 18 сентября в Москве выдалось в 1884 году — 2,6 градуса мороза. А в 2015 году погода в этот день стояла летняя, воздух прогрелся до +25,8 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату, когда в Центральную Россию придёт «бабье лето».