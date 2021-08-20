Власти признали иноагентом телеканал «Дождь»

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Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Это следует из списка, размещённого на сайте ведомства.

В реестре появилось общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь». Причины такого решения сейчас неизвестны.

Кроме того, в список попало расследовательское издание «Важные истории» и шесть его журналистов.

Накануне Минюст внёс движение наблюдателей за выборами «Голос» в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранным агентом. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» стало первым в новом списке организаций-иноагентов, не зарегистрированных в России и не имеющих юрлица. По информации властей, данные об иностранном финансировании организации были получены от гражданки Армении.