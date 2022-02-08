«Дождь» подал в СК заявление на Кадырова после его слов о журналистах

Телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) подал в Следственный комитет заявление на главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинившего сотрудников телеканала в «терроризме», говорится на его сайте. В заявлении отмечается, что своими словами Кадыров хотел возбудить к ним ненависть, хотя никто из сотрудников телеканала не привлекался к ответственности за терроризм, а «Дождю» не выносились предупреждения об оправдании террористической деятельности.

Заявление Кадырова было сделано «с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь», — говорится в публикации.

По мнению телеканала, действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. «а» ч.2, ст. 282 УК РФ. (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства... с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным телеканала, высказывание Кадырова впоследствии получило отражение в словах председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова. На митинге 2 февраля в Грозном он обратился от лица всех участников акции в адрес президента РФ Владимира Путина и потребовал закрыть «Дождь» и «Новую газету», назвав их «вражескими СМИ».

Ранее возбудить уголовное дело против Кадырова потребовала «Новая газета». Глава Чечни назвал «пособниками террористов» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину. Отмечается, что соответствующее заявление газета направила на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В свою очередь редакция «Эхо Москвы» обратилась к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию после слов главы Чечни. В обращении отмечается, что заявления от высокопоставленного чиновника нарушают законы РФ.

Ранее стало известно, что петиция за отставку Кадырова на Change.org набрала больше 100 тысяч подписей. В тексте обращения, которое опубликовал политик Илья Яшин, говорится, что Кадыров превратил регион в «обособленное государство внутри РФ», где действуют свои порядки и не работают российские законы. Люди из окружения руководителя ЧР публично угрожают журналистам, активистам и судьям, отметил он.