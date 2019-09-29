https://static.news.ru/photo/19af6d24-e278-11e9-9939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дождь от небольшого до умеренного ожидается в Москве 29 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр .

Днём температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла, ночью — от 8 до 10. Ветер будет дуть со скоростью 10 м/с, ночью его порывы будут достигать 17 м\с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., ночью оно опустится до 739 мм.

Ранее News.ru сообщал, что обильные дожди и скачки атмосферного давления ожидаются в столице с 30 сентября. Причиной ухудшения погоды станет серия атлантических циклонов, которые «атакуют» столичный регион.