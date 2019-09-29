Дождь от небольшого до умеренного ожидается в Москве 29 сентября. Об этом сообщает
Днём температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла, ночью — от 8 до 10. Ветер будет дуть со скоростью 10 м/с, ночью его порывы будут достигать 17 м\с.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., ночью оно опустится до 739 мм.
Ранее News.ru сообщал, что обильные дожди и скачки атмосферного давления ожидаются в столице с 30 сентября. Причиной ухудшения погоды станет серия атлантических циклонов, которые «атакуют» столичный регион.