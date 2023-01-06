«Дождь» оспорит решение об отзыве лицензии на вещание

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обжалует решение Нацсовета по электронным СМИ Латвии об отзыве лицензии на вещание, сообщил главный редактор российского телеканала Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в разговоре с агентством LETA. Латвийские власти аннулировали лицензию «Дождя» 6 декабря.

Также телеканал оспорил решение о штрафе в €4 тысячи за отсутствие перевода на латышский язык.

Ранее «Дождь» выплатил штраф Национальному совету Латвии по СМИ в размере €10 тысяч за публикацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Другие штрафные санкции телеканал обязали выплатить за непредоставление аудиодорожки на латышском языке.

В декабре Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе недостоверной информации о спецоперации. Ранее РКН заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь».