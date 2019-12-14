Синоптики прогнозируют на 15 декабря облачную погоду с осадками в столичном регионе.
На фоне плюсовой температуры — воздух в Москве и области прогреется до 1–3 градусов тепла — в течение дня будут наблюдаться осадки в виде дождя со снегом. Возможны порывы ветра до 15 м/с и гололедица,
Как писал NEWS.ru ранее, синоптики предупредили, что в Москве на следующей неделе погода может побить 133-летний рекорд тепла. По данным «Метеоновостей», сейчас средняя температура воздуха на пять градусов превышает климатическую норму.
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