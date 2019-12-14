https://static.news.ru/photo/cecaaab6-1ef5-11ea-870f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики прогнозируют на 15 декабря облачную погоду с осадками в столичном регионе.

На фоне плюсовой температуры — воздух в Москве и области прогреется до 1–3 градусов тепла — в течение дня будут наблюдаться осадки в виде дождя со снегом. Возможны порывы ветра до 15 м/с и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Как писал NEWS.ru ранее, синоптики предупредили, что в Москве на следующей неделе погода может побить 133-летний рекорд тепла. По данным «Метеоновостей», сейчас средняя температура воздуха на пять градусов превышает климатическую норму.