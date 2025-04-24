Делимся пошаговым рецептом вкусного мясного салата, который подойдет как для праздника, так и для сытного обеда. Блюдо получается насыщенным, с ароматным мясом, хрустящими овощами и ярким вкусом.

Предлагаем вариант с говядиной, но это мясо можно заменить на любое другое. Любителям экспериментов советуем добавить в мясной салат копченые колбаски!

Ингредиенты

Говядина — 400 г

Луковица — 1 штука

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Отварное яйцо — 3 штуки

Отварной картофель — 2 штуки

Сметана — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Горчица в зернах — 15 г

Маринованные огурцы — 3 штуки

Соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. Мясо отварить до мягкости. Разобрать на волокна.
  2. Лук превратить в полукольца.
  3. Огурцы, картофель и яйца нарезать кубиками.
  4. Смешать все ингредиенты в глубоком салатнике.
  5. Готовый салат лучше настоять хотя бы полчасика.

Также предлагаем приготовить пышный омлет.

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