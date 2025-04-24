Делимся пошаговым рецептом вкусного мясного салата, который подойдет как для праздника, так и для сытного обеда. Блюдо получается насыщенным, с ароматным мясом, хрустящими овощами и ярким вкусом.
Предлагаем вариант с говядиной, но это мясо можно заменить на любое другое. Любителям экспериментов советуем добавить в мясной салат копченые колбаски!
Ингредиенты
Говядина — 400 г
Луковица — 1 штука
Отварное яйцо — 3 штуки
Отварной картофель — 2 штуки
Сметана — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Горчица в зернах — 15 г
Маринованные огурцы — 3 штуки
Соль — по вкусу
Способ приготовления
- Мясо отварить до мягкости. Разобрать на волокна.
- Лук превратить в полукольца.
- Огурцы, картофель и яйца нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты в глубоком салатнике.
- Готовый салат лучше настоять хотя бы полчасика.
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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