«Довольно глубоко»: 55-летняя Бондарчук раскрыла секрет молодости Телеведущая Бондарчук заявила, что постоянно прибегает к массажу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук раскрыла главный секрет молодости в своем Telegram-канале. Она рассказала, что постоянно прибегает к массажу, который позволяет держать ее кожу в тонусе.

На вопросы о том, что делаю с лицом, честно отвечаю: массаж. Регулярно, довольно глубоко и иногда даже болезненно <...> Я не придерживаюсь мнения, что кожу нельзя растягивать, иначе она обвиснет. Наоборот, правильные манипуляции помогают держать ее в тонусе, — сообщила модель.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова объяснила NEWS.ru, что старение кожи ускоряет ряд привычек, в том числе плохой сон, отсутствие уходовой косметики, отказ от кремов с SPF-защитой, неправильное питание и чрезмерно активная мимика. Медик добавила, что перечисленные факторы относятся как к женщинам, так и к мужчинам.

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала NEWS.ru, что правильное питание, снижение стресса и полноценный сон помогут замедлить старение кожи. Для домашнего ухода она посоветовала подобрать средства вместе с дерматологом или косметологом. Врач также напомнила о необходимости ежедневного умывания и снятия декоративной косметики.

До этого акушер-гинеколог Екатерина Орехова посоветовала женщинам в период климакса обратить внимание на растительные экстракты, например экстракты шалфея и ревеня сибирского, так как они обладают действием, схожим с эстрогеном. По ее словам, эти продукты также могут заменить гормональные препараты при наличии противопоказаний.