«Доверили дилетантам»: Баранец напомнил о преступных реформах Сердюкова Полковник Баранец назвал реформы Сердюкова преступными

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анатолий Сердюков

Полковник в отставке и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил в комментарии NEWS.ru, что ликвидация Московского и Ленинградского округов военных округов в 2010 году была преступной. Свыше 100 тысяч офицеров при этом были сокращены.

Раздел округов, ликвидация Московского и Ленинградского округов произошла в виду преступных реформ Сердюкова и начальника Генштаба Макарова. Мы заплатили за это миллиарды рублей, а адмиралы и генералы в Санкт-Петербурге сейчас матерятся. Туда же перенесли главный штаб ВМФ. К Шойгу, главкомам и замам нужно ездить практически каждый день. Вы представляете, как бедные люди мотаются? — возмутился Баранец.

Военный в отставке заявил, что решение по сокращению армии принимали дилетанты. В связи с этим были потеряны серьезные суммы из бюджета.

Тогда доверили реформу армии дилетантам, и теперь приходится кусать локти. Это дорогое удовольствие, колоссальные средства, которые могли бы сейчас использовать для фронта. Хорошо, что люди стоят не в голом поле, казармы и позиции есть. Совершенно новые дивизии, полки, бригады будут выставляться на российско-финской границы. Вот там будут у нас колоссальные траты, — сказал обозреватель.

5 марта по поручению президента страны Владимира Путина воссозданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа. За ними закреплены соответствующие территории, включая и новые регионы: как пояснил российский министр обороны Сергей Шойгу, военные округа были созданы из-за угроз со стороны НАТО и из-за расширения Альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции.