Врачи опасаются, женщины боготворят: кто такие доулы, и зачем они нужны

Одна из новых профессий, которые недавно появились в России, — это доула. Так называют помощницу в родах. Доула не проводит каких-либо медицинских манипуляций, но оказывают психологическую, информационную и практическую поддержку роженице. Стоимость услуг этих специалистов варьируется от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона, образования и объема помощи. NEWS.ru пообщался с доулами, женщинами, которые пользовались их услугами и врачами. Роженицы остаются довольны помощницами, а вот врачи пока относятся к таким специалистам настороженно.

Чтобы ужас не повторился

Мария Шатохина свои первые роды называет кошмарным сном наяву. Женщина считает, что получила психологическую травму по вине врачей и акушерок. У Марии начались преждевременные схватки. По скорой она прибыла в медицинское учреждение. Врачи сразу вкололи пациентке окситоцин для стимуляции родовой деятельности. По мнению женщины, это стало причиной нестерпимой боли. Весь процесс занял долгих 18 часов. Отношение персонала оставляло желать лучшего.

Они периодически подходили и орали: виновата сама, что не могу быстро родить. Шутили какие-то мерзкие шутки, на живот мне падали, матом ругались. Я человек, закончивший консерваторию, со мной вообще нельзя так разговаривать. Меня просто парализует такое отношение, — рассказывает женщина.

После такого опыта, у женщины остался страх перед медицинским персоналом. Когда Мария забеременела снова, подруга ей посоветовала обратиться к услугам доулы. Женщина нашла специалиста через знакомых. Доула начала свою работу с корректировки питания беременной. Она рекомендовала отказаться от аптечных витаминов и перейти на натуральные продукты. Также специалист разработала для Марии индивидуальную диету, состоящую из продуктов, богатых клетчаткой. Доула советовала пить больше воды, чтобы справиться с отеками. По словам собеседницы NEWS.ru, рекомендации женщины ей помогли. Самочувствие улучшилось, водный баланс пришёл в норму.

Доула научила свою подопечную правильному дыханию во время родов. Также будущая роженица освоила специальную гимнастику и техники релаксации. Когда у Марии начались схватки, наставница рекомендовала не ехать сразу в роддом, а выдержать паузу. Поспать, принять горячую ванную. Мария последовала её советам. Прибыла в учреждение, когда процесс шёл полным ходом. Во время родов Мария старалась отвлечься. По свету доулы она пела, считала в уме, вспоминала приятные события из жизни. При этом медики долго к ней не подходили, у персонала было совещание, которое затянулось. Ребенок появился на свет быстро, никаких стимулирующих препаратов женщине не ставили. Мария уверена, что процесс прошёл легко только благодаря помощи и советам доулы.

Предоставлено Екатериной Бибишевой

Роды, как праздник

У Екатерины Бибишевой во время первых родов не было конфликтных ситуаций с персоналом, но всё равно девушка осталась недовольна. По её мнению, врачи и медсёстры делали «много лишних манипуляций» и осматривали грубо.

Людям, которые обучаются в медицинском университете, рассказывают только про физиологическую часть родов. Но их не учат оказывать духовную, психологическую поддержку. Мне вот этого и не хватило, — сообщила Екатерина.

Вторые роды девушка хотела превратить в праздник. Она нашла помощницу, которая раньше работала акушеркой, и имеет соответствующее образование. Женщина приехала к Екатерине домой, как только начался процесс. Как и в случае с Марией помощница рекомендовала не спешить в роддом, как только отошли воды. В первые несколько часов схваток Екатерина оставалась в привычной обстановке. Они с мужем смотрели кино, обедали. Поехала рожать, когда процесс вошёл в активную фазу, Девушка специально выбрала учреждение, до которого было ехать 5 минут. В больнице доула не отходила от роженицы ни на шаг. Учила правильно дышать, делала массаж. Екатерина считает, что помощнице удалось полностью расслабить её тело. Доула внушила ей спокойствие и уверенность в собственных силах. Благодаря этому она родила быстро и почти без боли.

Женщина — лучшая помощница

Когда Алевтина забеременела, сразу поняла, что в одиночестве рожать она не хочет. Нужна моральная поддержка. Мужа брать не решилась, потому что он «может отреагировать непредсказуемо». Помощниками в родах должны быть женщины, уверена собеседница NEWS.ru. В социальных сетях наткнулась на страницу доулы. Почитала об ее деятельности, увидела много положительных отзывов. Алевтина связалась со специалистом, назначили встречу.

Одно из преимуществ опытной доулы — она знает все плюсы и минусы роддомов города. Я изначально хотела рожать в одном, но она мне посоветовала другой. Где лучше врачи и отношение в целом. Я последовала совету и не пожалела, — рассказала девушка.

Доула расспросила Алевтину о том, каким она видит свои роды. Девушка сообщила, что сторонница естественного процесса. Без стимуляторов и эпидуральной анестезии. Помощница ее в этом поддержала. Они заключили контракт, стали ждать дня родов.

Когда ночью у Алевтины начался родовой процесс, она сразу позвонила доуле. Как и другие её коллеги женщина посоветовала выдержать паузу. Она объяснила: если приехать слишком рано, то может оказаться, что это не настоящие схватки, а лишь их предвестники. Поэтому лучше убедиться, что действительно началась родовая деятельность. Алевтина прибыла в медицинское учреждение, когда процесс уже шёл полным ходом.

В родильном боксе мы почти все время провели вдвоем. Врач заходил всего два раза с вопросом: «будем ли ставить анестезию». Я говорила «нет». В этот момент я ещё раз убедилась, что сделала правильный выбор в пользу доулы. Современные роддома в большинстве своём — это конвейер. У врачей таких, как я, ещё 10 рожениц. Они не могут каждой уделить много внимания, — сообщила Алевтина.

Во время родов доула оказывала Алевтине мощную психологическую поддержку. Во время схваток делала поясничный массаж, показывала, как правильно дышать, держала за руку, помогала дойти до туалета. Когда было полное раскрытие, именно доула позвала врача. Алевтина уверена, именно благодаря доуле её роды прошли относительно быстро и без осложнений.

Я ей очень благодарна и всем буду рекомендовать рожать с доулой, — резюмировала собеседница NEWS.ru.

Предоставлено Екатериной Бибишевой

Профилактика осложнений

В Москве сегодня около 1% женщин рожают с доулами, в среднем по России — ещё меньше. Но каждый год их количество увеличивается, сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель школы Доул, заместитель главного врача Центра материнства и детства города Щелково Арина Чак. Ссылаясь на международные исследования, она отметила, что у женщин, рожающих с помощницей на 45% снижается частота кесаревых сечений, а продолжительность родов сокращается на 45%. Также роженицы гораздо реже нуждаются в обезболивании. Женщина, оказывающая так называемую безоценочную поддержку очень важна на родах. Она снижает уровень стресса своей подопечной. Это сказывается и на физиологическом состоянии.

Если женщина испытывает сильный страх, у неё повышается уровень адреналина. Он снижает выработку окситоцина, гормон, который отвечает за активацию родовой деятельности. Когда доула присутствует на родах адреналин значительно снижается, окситоцин бьет ключом и женщина быстро и легко рожает. Арина Чак руководитель школы Доул, заместитель главного врача центра материнства и детства города Щелково руководитель школы Доул, заместитель главного врача центра материнства и детства города Щелково

В России на доулу можно обучиться на курсах, которые обычно длятся до полугода. По словам Чак, в нашей стране есть несколько хороших школ, во всех доступно обучение онлайн. После прохождения теории ученики отрабатывают практику в роддомах. Будет бонусом, если будущая доула уже имеет акушерское или психологическое образование, но это не обязательно.

Начинающая доула Нина Ручкина подтвердила в беседе с NEWS.ru, что помимо прочего специалисты должны отлично ориентироваться в рынке медицинских услуг региона.

Доула может посоветовать роддом, исходя из предпочтений женщины. Например, если она хочет только кесарево сечение, надо знать, к какому врачу обратиться. Либо наоборот, она его не хочет, а врач, которого она выбрала приверженец операции в случае внештатной ситуации. Тогда советуем обратиться к другому. Нина Ручкина доула доула

По мнению Ручкиной, доула часто является переводчиком с медицинского языка на разговорный. Объясняет женщине зачем нужна определённая медицинская манипуляция. Также пациентку в процессе родов могут попросить подписать согласие на какие-либо процедуры, не объясняя зачем они нужны и какие могут быть последствия. Роженица не всегда может оценить важность того или иного документа. Доула ей объясняет смысл написанного.

Нина Ручкина считает, что ещё один плюс доулы — "профилактика" хамства медицинского персонала. Когда за родами наблюдает посторонний человек, медперсонал начинает вести более корректно, соблюдать личные границы. Потому что понимает, что рядом беспристрастный свидетель.

Сегодня далеко не все перинатальные центры и роддома допускают партнерские роды. Это связано с ковидными ограничениями. Доула должна быть вакцинирована или иметь свежий ПЦР-тест для доступа в медицинское учреждение.

Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Вместо доулы есть психологи

Опрошенные NEWS.ru акушеры-гинекологи сказали, что впервые слышат о профессии доулы. Врач Елена Лисовская сообщила, что не против такого специалиста, «он не будет мешать родовому процессу и препятствовать врачам выполнять свою работу». Комментируя истории героинь, доктор сообщила, что какие-либо медицинские рекомендации беременной (в том числе по питанию) не может давать человек без специального образования. Поэтому следование им может негативно сказаться на здоровье будущей мамы.

Доктор Лисовская добавила, что присутствие посторонних на родах важно для женщин с психотипом ребёнка. То есть инфантильным, не самостоятельным, с неустойчивой психикой. В этом случае врачи будут «только рады, если такую роженицу кто-то поддержит. Если же женщина самостоятельная, с нормальными ожиданиям, то она способна справиться самостоятельно. Такие пациентки спокойно обходятся без поддержки.

В России акушерская помощь находится на высоком уровне. Специально созданная служба позволила снизить материнскую и младенческую смертность за последние десятилетия во много раз. Чтобы роды прошли хорошо, не нужен посторонний человек в родзале, персонал прекрасно справляется со своими обязанностями. Если женщина слушает врачей, всё проходит хорошо, сообщила NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её словам на родах сегодня часто возникают нештатные ситуации и приходится принимать экстренные меры. Это связано с плохим состоянием здоровья многих женщин, наличием у них хронических заболеваний. Но пациентки не всегда могут адекватно оценить действия медиков.

Она добавила, что никакого наплыва рожающих сейчас не наблюдается, беби-бум остался в начале нулевых годов. Поэтому медики в состоянии уделить должное внимание каждой пациентке. Врач не отрицает важность психологический поддержки, но считает, что в современных роддомах она присутствует и без доул.

Я понимаю, что роженица, особенно молодая, не понимает, что её ждет в родильном доме. Каков там принцип устройства, как ее должны из одного отделения в другое отделение переводить. Это все неизвестность. Неизвестность порождает страхи. Излишняя тревожность не лучшим образом влияет на родовой процесс. Женщину надо успокоить. Для этого существует психологи, которые работают при женских консультациях и родильных домах. Они оказывают помощь в рамках ОМС. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Впрочем Ерофеева, согласилась, что определённой категории женщин нужна на родах «особенно сильная поддержка» — взять за руку, погладить по голове. Если это успокоит пациентку, медики не против присутствия помощников. Главное, чтобы они не вмешивались в процесс.



