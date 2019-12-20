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В Москве 25 декабря до 18:00 будет закрыт доступ на Красную площадь. Также не будет доступа в Мавзолей и некрополь у Кремлёвской стены.

Ограничения ввели из-за проведения в этот день общероссийской новогодней ёлки.

Посетители смогут попасть в Государственную Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд» через Боровицкий проход, сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Ранее NEWS.ru писал, что в столице с 28 декабря по 6 января в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» изменится схема движения транспорта. В частности, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января пешеходными станут участки от Тверского бульвара до улицы Моховой, от Воздвиженки до Тверской улицы, от Моховой до Театрального проезда, Охотного Ряда до Петровки.