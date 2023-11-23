«Достойная смерть»: Поддубный объяснил, за что погиб Максудов Военкор Поддубный: Максудов ушел из жизни достойно

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Корреспондент ВГТРК Борис Максудов погиб, потому что любил Родину, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Журналист отметил, что тяжело переживает потерю коллеги. По его словам, это «максимально достойная смерть».

Боря Максудов погиб, потому что любил Родину, потому что любил всех наших. Любил свою родню. И родня его любит. Смерть не может быть красивой. Но погибнуть за свою родню, Родину — это максимально достойная смерть. Быть воином — жить вечно. Царство небесное, — написал он.

Максудов попал под обстрел ВСУ накануне. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. О гибели корреспондента сообщил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Максудов работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее проведения.

Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразили представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу и главред RT Маргарита Симоньян. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гибель Максудова лишний раз подчеркивает опасность работы журналистом. По его словам, представители прессы являются «прямой целью» для ВСУ.