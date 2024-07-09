Достаточно пяти секунд: что опытные дачники делают со смородиной

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Мало кто знает, но кислотность почвы на участке можно определить с помощью черной смородины. Опытные дачники рассказали, как это сделать. Простой лайфхак.

Сорвите с куста черной смородины три-четыре листа и заварите их в стеклянной банке. Дайте остыть и процедите полученный отвар. Следом поместите в него столовую ложку почвы.

Если жидкость окрасилась в красный — почва кислая. Зеленый цвет свидетельствует о слабокислой почве, а синий — о нейтральной. Также узнать уровень кислотности грунта можно по растениям, которые растут на участке. Если там есть конский щавель, мох или хвощ — почва кислая, передают «Белновости».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал обязательно организовать правильный полив, чтобы спасти посадки на даче от июльской жары. Он объяснил, что летом вода быстро испаряется с поверхности почвы. Эксперт предложил поливать утром и вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать ожогов и испарения влаги.

До этого сообщалось, что картофельные очистки могут стать натуральным удобрением. Кожура служит подкормкой как для овощей, так и для цветов. Очистки нужно всего лишь закопать в землю рядом с грядкой.