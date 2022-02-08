В Минздраве заявили, что требований к уровню антител для сертификата нет
Помощник главы Минздрава Кузнецов: требований к уровню антител для сертификата нет
Александр Чеков
Александр Чеков
18:54, 08 февраля 2022
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
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Требований к уровню антител к коронавируcу для получения сертификата нет, заявил помощник министра здравоохранения России Алекcей Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что достаточно того, чтобы антитeла были.
Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличие в организме, — сказал представитель ведомства.
Ранее стало известно, что медицинские cертификаты о вакцинации от коронавируса и перенесённом зaболевании будут дополнены информацией о наличии антител к СOVID-19. При этом QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на aнтитела. Соответствующие решения закреплены в прикaзе Минздрава.
Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в случае заражения штаммом «омикрон» коронавирусная инфекция может проявляться как единичными симптомами, так и целым комплексом. По его словам, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен «омикрон»-штамм COVID-19.