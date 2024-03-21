«Достал влиятельных людей»: Жорин об ужесточении наказания для Кологривого Жорин: ужесточения наказания для Кологривого могли потребовать в Москве

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Никита Кологривый

Заранее было понятно, что актеру Никите Кологривому, который устроил дебош в Новосибирске, дадут административный арест, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. При этом он назвал потенциальное ужесточение наказания для артиста перебором, поскольку тот впервые привлекается по данной статье.

Как правило, в такой ситуации человеку назначают штраф, а административный арест — только при повторном привлечении, пояснил адвокат. Он допустил, что актер своим эксцентричным поведением «достал» влиятельных людей.

В регионах с публичными людьми стараются особо не связываться, а значит, можно предположить, что ужесточения наказания требуют в Москве. Видимо, Кологривый своей звездной болезнью достал не только обычных граждан, но и каких-то влиятельных людей. Кологривый, к сожалению, дал много поводов для широкого диапазона статей, которые могут увеличить срок ареста, — отметил Жорин.

В качестве примера адвокат отметил, что укус могут квалифицировать как побои. В теории это может быть квалифицировано как причинение легкого вреда здоровью, если судмедэкспертиза это установит, добавил он.

Кологривый устроил дебош в ресторане Tangiers Lounge в Новосибирске в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с сотрудниками заведения. Кроме того, он схватил администратора за шею и попытался склонить ее к поцелую, но, получив отказ, укусил девушку. После инцидента артист был задержан и получил семь суток административного ареста. При этом обвинение требовало для него 15 суток, в связи с чем прокуратура планирует обжаловать решение Дворца правосудия.

Во время заседания Кологривый сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. Он также записал ролик, в котором объяснил, что очень устал и эмоционально выгорел.