https://static.news.ru/photo/8c1148bc-68ea-11ea-b60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Досрочный этап единого государственного экзамена(ЕГЭ) будет перенесён на июнь из-за коронавируса. Как сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, приказ об этом уже находится в Минюсте.

Они переносятся на основной этап в июне месяце, — цитирует ТАСС Музаева.

Он уточнил, что досрочно сдать ЕГЭ планировали в этом году 32 тыс. выпускников, проверка их работ пройдёт «в ускоренном режиме».

Говорить о переносе основного этапа ЕГЭ пока рано, — подчеркнул Музаев.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году запланирован с 25 мая по 29 июня, а с 4 по 22 сентября — дополнительный. Сдавать экзамены в этом году будут порядка 797 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, ранее об изменениях в расписании ЕГЭ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что дата досрочной сдачи экзаменов будет перенесена. Несмотря на распространение коронавируса, Рособрнадзор намерен провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников (ОГЭ) по расписанию. Однако в пунктах проведения экзаменов могут быть приняты дополнительные профилактические меры.