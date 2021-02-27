Досрочная выплата пенсий насторожила пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/89026d56-7a44-11eb-acf4-96000091f725_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Досрочная выплата пенсий за март заставила серьёзно призадуматься пользователей Сети. Некоторые сразу решили, что это верный признак предстоящего роста цен.

Досрочная выплата официально связана с наступающим праздником 8 Марта. День является выходным, и почтовые отделения работать не будут. Поэтому решено выдать пенсию 6 марта в тех отделениях, которые работают шесть дней в неделю, и 6 и 9 марта — в работающих по пятидневке отделениях «Почты России».

В отделениях с трёхдневным графиком работы пенсии можно будет получить только 6 марта.

Пользователи отреагировали на это по-разному, но из сообщений понятно, что никто ничего хорошего от этого факта не ждёт.

Большинство решили, что ранняя выдача пенсий — верный признак предстоящего роста цен.

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Другие помечтали о дополнительной пенсии. Третьи связали данный факт с «задабриванием к выборам».

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Многие отреагировали на известие скептически.

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А кто-то сразу определил, куда будет потрачена пенсия, которая придёт немножко пораньше.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсии за март в России выплатят досрочно. Такое решение было принято из-за выходного в Международный женский день, сообщили в Пенсионном фонде.