Досрочная пенсия и большой отпуск: учителям вернут советские нормы в работе

https://static.news.ru/photo/2b8b1f0c-ca21-11ea-8350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Педагогов хотят обеспечить удлинённым отпуском, правом досрочного выхода на пенсию и зарплатой не ниже средней по региону, как в старые советские времена. Законопроект с такой инициативой сейчас рассматривают в Госдуме.

Принятие закона должно повысить статус педагога и улучшить его условия труда, также это решит проблему нехватки учителей, в том числе в сёлах. Так, педагогам вернут отпуск в 56 календарных (48 рабочих) дней, что позволяет летний период, пишет РИА Новости.

Это, в свою очередь, повысит качество работы учителей. Также учителям установят базовый оклад за 18 часов не менее 70% средней зарплаты по региону. Такое постановление Госдума выпустила в июле 2019 года, сейчас его предлагается реализовать. Это работа учителя на ставку, а не на две, как считается сейчас.

В разных регионах одни учителя получают в пять раз меньше, чем другие. За одну и ту же работу педагог в столице может получать более 100 тыс. рублей, в регионе — не более 15–20 тыс. рублей.

Также предлагается вернуться к положению о назначении пенсии по советским принципам. Согласно ему, отработавшие 25 лет педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию.

Известно, что работа учителя приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Сейчас же по закону о повышении пенсионного возраста возможность досрочного выхода на пенсию откладывается на пять лет.

Внесение документа на рассмотрение в Госдуму назначено на сентябрь этого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко рассказал, что ведомство все 20 лет проведения ЕГЭ сталкивается с попытками делать рейтинги школ по результату экзаменов. По его словам, учитель не может быть виноват в низких баллах ученика.