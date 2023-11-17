«Дошли до ручки»: экс-премьер о финансовом положении Украины Азаров: Украина — банкрот с бюджетом из заемных средств

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Украина является банкротом, поскольку большую часть ее бюджета составляют заемные средства, заявил в соцсетях бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, без помощи извне власти не могут даже выплачивать украинцам зарплаты.

Банкротство Украины уже зафиксировано. Это банкротство проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет. 75% бюджета — это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере €1,5 млрд, — написал он.

Ранее Азаров отмечал, что Украина не может стать членом Евросоюза, так как не отвечает критериям для вступления в сообщество. Он пояснил, что Киев нарушает фундаментальные права и свободы человека, продолжая конфликт и усложняя экономическую ситуацию. Азаров также указывал, что в ЕС ошибаются в оценке реального положения дел на Украине.

До этого экс-премьер подчеркивал, что Украине необходимо стремиться к союзу с Российской Федерацией и другой альтернативы нет. По его словам, такой союз будет отвечать интересам украинского народа.