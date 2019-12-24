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Расследованием дела «лубянского стрелка» Евгения Манюрова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Его проверят на причастность к террористическим организациям.

Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ, — цитирует РБК источника, знакомого с ходом расследования. Евгений Манюров,...