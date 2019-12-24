https://static.news.ru/photo/fcd93846-266b-11ea-921c-fa163e074e61_660.jpgФото: Tom Mueller/imagebroker.com/Global Look Press
Советник гендиректора «РосдорНИИ» Станислав Мамулат оценил нововведения в ПДД. Поправки обязывают водителей тяжеловозов устраивать себе сиесту. Специалист считает, что это очень верное решение, которое оправдано абсолютно во всех смыслах.
Потому что утомление, особенно сейчас, в осеннее время, это всё очень влияет на количество ДТП. Всё правильно, это необходимо, и этот вопрос нужно контролировать. Минусов в таком вот ограничении нет, — приводят «Невские новости» слова Мамулата.
23 декабря правительство РФ приняло поправки в ПДД о запрете для водителей фур и автобусов проводить за рулём более девяти часов в сутки. При этом каждые 4,5 часа будет необходимо останавливаться отдыхать по 45 минут. В порядке исключения допускается управление транспортным средством до 10 часов, однако не чаще двух раз в неделю. Эти поправки вводят ряд ограничений для водителей автомобилей и автобусов с разрешённой максимальной массой свыше 3,5 тонны. Если водитель достиг максимального лимита вдалеке от оборудованных остановок, допускается его увеличение до ближайшей стоянки (но не более одного-двух часов), писал NEWS.ru.