Дорожные службы Подмосковья начали устранять последствия снегопада

https://static.news.ru/photo/1590d762-4e9e-11eb-9dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 4 января, на Московскую область обрушился снегопад. В настоящий момент дорожные службы Подмосковья ликвидируют его последствия. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что местами на территории Подмосковья выпало примерно 2,5 сантиметра снега. В настоящее время специалисты очищают дороги от осадков. В работе принимают участие свыше 1170 единиц специальной техники. Очистка идёт по проезжей части на основных региональных вылетных дорогах и проездах по маршрутам общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

До 21:00 в области из-за мокрого снега объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Условия для гололедицы сохранятся до 08:00 мск 6 января.

Как ранее передавал NEWS.ru, руководитель Псковской области Михаил Ведерников отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе ликвидации последствий ледяного дождя. Стихия лишила электроэнергии свыше 20 тысяч человек.

Днём 2 января из-за снегопада в 1008 населённых пунктах субъекта начались проблемы со «светом». Без него остались около 16,2 тысячи человек. Среди обесточенных объектов в Опочецком, Псковском, Печорском, Островском, Палкинском и Гдовском районах оказались 13 социальных. Сумма мощностей отключённых потребителей составила 8,9 МВт.