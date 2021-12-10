Дорожные камеры видеонаблюдения в России будут фиксировать новые нарушения

Дорожные камеры будут фиксировать новое нарушение ПДД — опасное вождение, новый ГОСТ должны утвердить в 2022 году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на готовящийся Росстандартом и МВД документ. Кроме того, в планах включить в него и наказание за превышение средней скорости движения для водителей. Новый стандарт готовится Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России при участиии УГИБДД по Москве, а также производителей дорожных камер.

НЦ БДД проделал большую работу при подготовке проекта нового ГОСТа. Документ получился сбалансированным, учитывающим современные реалии, уровень развития технологий и возможности современных средств фотовидеофиксации, — прокомментировали документ в ассоциации производителей камер ОКО.

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений и соавтора действующего ГОСТа Григория Шухмана, фиксацию опасного вождения можно проводить с помощью камер, но требуется сложная система сбора данных по нарушению с нескольких комплексов, в том числе и мобильных, и видеорегистраторов граждан. При этом Шухман выступил против упоминания в ГОСТе смартфонов граждан как вида автоматических камер.

Любое участие человека в выборе события для его фиксации, в том числе через «наведение», влечет риск злоупотреблений конкретного исполнителя, что противоречит самому смыслу понятия «автоматическая фиксация» ,— считает эксперт.

Действующий ГОСТ Р 57144 вступил в силу 1 июня 2017 года, в нем представлена классификация комплексов, перечень нарушений, дальность измерений и т. д.

В новом варианте документа будет впервые допущена возможность фиксации в авторежиме такого нарушения, как опасное вождение. Данный термин был введен ПДД ещё в 2016 году, однако системы штрафов по нему не было разработано, на данный момент её должны включить в проект нового КоАП от Минюста. м Проект ГОСТа предусматривает, что до принятия проекта опасное вождение камерами фиксироваться не будет.

В стандарте будут уточнены и условия вынесения штрафов за превышение средней скорости движения (фиксируется между двумя камерами на участке дороги).

Нововведения затронут не только стационарные камеры, но и «специальные технические средства автоматической фотовидеофиксации».

Ранее стало известно, что в Госдуме готовится проект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД. Лихачи могут получить арест автомобиля на три месяца.