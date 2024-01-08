Дорожные камеры подготовили к фиксации средней скорости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожные камеры на российских дорогах полностью готовы к фиксации средней скорости транспортных средств в случае ее закрепления в законодательстве, рассказал ТАСС представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов. По его словам, обычные камеры, способные фиксировать только мгновенную скорость будут модернизированы под среднюю скорость, сделать это будет несложно.

Если данное нарушение будет возвращено и законодательно закреплено, то в плане готовности у нас для этого все есть. Мы готовы продолжать устанавливать такие дорожные камеры, — сказал Кусов.

По его мнению, среднюю скорость хорошо внедрять на скоростных магистралях, поскольку соответствующие камеры будут наиболее эффективными в применении именно на таких маршрутах.

Согласно Минтрансу, под средней скоростью движения автомобиля подразумевается значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.

Наказывать водителей за превышение средней скорости перестали в 2021 году по решению Верховного суда, который указал, что нельзя указывать участок, а не конкретную точку, в качестве места совершения правонарушения.

Ранее начальник столичного ГАИ Александр Быков рассказал, что в Москве испытали прототип светофора с камерой распознавания лиц, который может фиксировать нарушение правил пешеходами. Он отметил, что для привлечения пешеходов, нарушивших ПДД, к административной ответственности нужно иметь биометрические данные всех граждан.