Дорогу из Владикавказа до Ларса закрыли из-за непогоды В Грузии запретили выезд в РФ через КПП «Ларс» из-за непогоды

Фото: 15.mchs.gov

В Грузии закрыли дорогу в Россию через контрольно-пропускной пункт «Ларс» из-за ухудшившихся погодных условий, сообщили в МЧС по Северной Осетии. Ограничение вступило в силу с 12:10 27 ноября и будет действовать до особого распоряжения.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ, — говорится в сообщении.

Ранее власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Для организации помощи населению привлечены более 5,5 тысячи сотрудников экстренных служб. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

До этого глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что вечером 28 ноября на юг России может обрушиться жесткий шторм. По его словам, порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, непогода продлится до 29 ноября. При этом к концу дня 27 ноября ветер стихнет в Краснодарском крае, но осадки в виде дождя и мокрого снега в регионе продолжатся.