«Дорогой солдат». Послания бойцам СВО оказались на помойке, кого накажут

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На мусорке в Нижнем Новгороде нашли письма с новогодними поздравлениями, написанные студентами и школьниками для бойцов СВО. Скандал немедленно вышел на федеральный уровень. О том, как развивалась ситуация и будут ли наказаны виновные, — в материале NEWS.ru.

«Душу выкинули на помойку»

18 апреля один из нижегородских телеканалов сообщил, что в Сормовском районе на улице Баренцева рядом с мусорными баками местные жители обнаружили коробку с письмами для бойцов СВО. Посылку с посланиями нашел неназванный мужчина. В сюжете местной телепередачи под названием «Кстати» его лицо не показывают.

«Я нашел картонную коробку, в которую были свалены письма. Я сам чуть не заплакал, солдаты же их ждут. Мне показалось, что неправильно, — признался он. — И детям, кто их писал и отправлял, должно быть очень сейчас обидно. Они старались, вкладывали душу, и это все выкинули на помойку».

Письма, о которых идет речь, отправляли школьники и студенты, часть из них были подписаны «Солдатам армии РФ от студентов Нижегородского строительного техникума». Заместитель директора учебного заведения Дарья Коробкова искренне удивилась, когда увидела эти конверты. «Очень интересно. Насколько я знаю, эти письма были доставлены солдатам», — заявила она журналистам.

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Что было в письмах, найденных на помойке

Акция «Письма солдату» была анонсирована в группе в соцсети «ВКонтакте» Нижегородского строительного техникума в социальных сетях еще в начале зимы. «Эта инициатива направлена на поддержку военнослужащих, находящихся вдали от дома, и призвана выразить благодарность за их службу», — гласило сообщение от 17 декабря прошлого года.

В анонсе данную патриотическую акцию называют одной из самых значимых и популярных инициатив в России, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. В посте послания от студентов на фронт характеризуются как «трогательные и теплые».

Как сообщается, всего на свалке нашли 50–70 писем от молодых людей. Большинство из них — яркие открытки с надписью «С Новым годом — 2025!» и достаточно объемными текстами, написанными от руки.

«Дорогой солдат! Пусть в вашей душе неустанно цветут незабудки, пылают тюльпаны, пусть год грядущий несет только радость, здоровье и свет!» — говорилось в одном письме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В другом послании студентка первого курса поблагодарила бойцов за работу и преданность Родине: «Я не могу представить, как вам тяжело быть в эпицентре событий и защищать нас», — писала она.

Местные журналисты рассказали, что принимать письма в техникуме у них отказались, а в Министерстве образования Нижегородской области им заявили, что уже начинают внутреннюю проверку.

Кого накажут за выкинутые на помойку письма

Губернатор региона Глеб Никитин отреагировал на инцидент в своих соцсетях. «Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь дети, — пострадавшие», — заявил Никитин.

Таким ситуациям нужно давать принципиальную юридическую оценку, проводить доследственную проверку, выяснять все обстоятельства произошедшего и привлекать виновных к ответственности, вплоть до уголовной, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он отметил, что без внимания этот проступок остаться не должен.

«Должно быть соответствующее осуждение со стороны органов власти, области, общественных организаций. Они должны дать оценку поступку со всех сторон. Это явно чья-то безалаберность, халатность или умышленное действие. В соответствии с этим нужно строить линию расследования», — говорит Швыткин.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич, к которому NEWS.ru обратился за комментарием, услышав о случившемся, пообещал передать информацию в фонд «Защитники Отечества». Он также подчеркнул, что за подобными новостями помощники главы Следственного комитета Александра Бастрыкина следят очень внимательно и реагируют моментально.

«Акция „Письмо солдату“ очень важная психологически. Я вспоминаю свою службу в Афганистане. Таких вещей было не очень много, но все равно встречались. Это было очень приятно. И сегодня такие моменты есть, и уже после нашего с вами разговора ситуация приобретет резонанс. Наказание здесь будет административное. У нас нет уголовной статьи, и это все морально-этические вещи, связанные с должностными лицами и руководителями общественных организаций. В ближайшее время реакция будет», — заметил он.

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