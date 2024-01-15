Дорого улететь, дешево жить: в каких теплых странах комфортнее перезимовать

Фото: Otto Stadler/imageBROKER.com/Global Look Press

Каждый десятый россиянин хотел бы провести зиму в теплых странах, а еще 7% граждан РФ уже планируют такую длительную поездку, говорится в исследовании сервиса «АльфаСтрахование». Уезжать планируют в основном фрилансеры и «удаленщики», абсолютное большинство будут продолжать работу в России. Какие направления лучше подходят для зимовки, сколько стоит такая поездка и как в разных странах относятся к россиянам — в материале NEWS.ru.

Какая страна самая популярная для зимовки

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила NEWS.ru, что среди россиян самая популярная для зимовки страна — Таиланд. Во-первых, здесь довольно простые правила въезда: до марта 2024 года там можно находиться 90 дней без визы.

«Во-вторых, там можно найти совершенно недорогое жилье. Есть различные кемпинги, лагеря, небольшие хостелы, где можно сразу же арендовать место на месяц. Чем больше срок, тем дешевле. Если, например, лететь на зимовку и снимать комнату сразу на 90 дней, то можно сбить цену процентов на 40. При таких условиях в принципе можно уложиться в 300 долларов за месяц», — рассказывает Наталия Ансталь.

По данным сервисов по аренде жилья, которые изучил NEWS.ru, снять небольшую меблированную комнату в кондоминиуме на месяц обойдется от 40 тысяч рублей. Естественно, чем выше запросы, тем дороже.

Плюсы и недостатки Таиланда

Наталия Ансталь добавила, что в Таиланде сравнительно дорогая еда, если питаться в ресторанах. Там одно блюдо может обойтись от 10 до 20 долларов. Но если покупать продукты на рынке и готовить самостоятельно, можно уложиться примерно в 200 долларов в месяц.

«Другой вариант — питаться там, где обычно едят местные. Такая еда достаточно специфичная, острая. Нужно к этому привыкнуть. Но в таких местах порция, например, риса с овощами или с курицей обойдется примерно в 100 рублей», — рассказывает Наталия Ансталь.

Однако у Таиланда есть и недостатки. Основатель туристической компании Диана Фердман рассказала NEWS.ru, что в стране довольно высокий уровень криминала.

«Там достаточно опасно водить машину, могут и обворовать», — подчеркнула она.

Диана Фердман добавила, что есть проблемы и с арендой жилья. По ее словам, из-за того что в Таиланде большая влажность, в комнатах появляется плесень.

«Часто бывает, что россияне арендуют „красивую картинку“, а в итоге оказываются в заплесневелой комнате», — отметила она.

Тем не менее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян считает Таиланд хорошим вариантом.

«С учетом общей логистической доступности, относительной дешевизны питания, довольно приемлемого уровня жизни, конечно, можно его рассматривать в первую очередь», — сказал он NEWS.ru.

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Сколько стоит перезимовать на Бали

По мнению Наталии Ансталь, Бали в вопросе выбора мест для зимовки ничем не уступает Таиланду. Туда можно прилететь по визе, которая оформляется в аэропорту прибытия. Стоит она около 30 долларов и выдается на 30 дней. Ее можно однократно продлить на такой же срок.

Цены на жилье и еду на Бали, отметила тревел-блогер, примерно такие же, как и в Таиланде. Аренда на острове начинается от 20 тысяч рублей в месяц. За эти деньги там можно снять небольшую комнату в гостевом доме.

«Несмотря на то что перелет дорог и прямых рейсов на Бали нет, туристы все равно туда летят. Там очень хорошее отношение к русским. Все, кто летит на зимовку на Бали и в Таиланд, ни разу не пожаловались. В этих странах люди очень приветливые», — говорит Наталия Ансталь.

По словам Дианы Фердман, на Бали действительно очень сильное российское комьюнити, в том числе предпринимателей: очень многие бизнесмены уезжают туда работать и жить.

«Правда, в последнее время госорганы, полиция взялись за таких горе-предпринимателей, потому что они заезжают по туристической визе и работают, конечно же, нелегально. Но если мы говорим о том, чтобы просто перезимовать, то Бали прекрасный остров», — считает Диана Фердман.

Она подчеркнула, что перед тем как отправиться туда, нужно учесть, что этот остров не совсем подходит для купания в океане: там очень большие волны.

«Бали больше подходит для любителей серфинга. Так что если хочется купаться в удовольствие, то Таиланд в этом плане выигрывает», — отметила Диана Фердман.

Как живется россиянам в Шри-Ланке

Наталия Ансталь выделила еще одно направление, где россияне с удовольствием проводят зиму, — это Шри-Ланка. По ее словам, цены там даже немного ниже, чем в Таиланде и на Бали. Вполне комфортную меблированную комнату с удобствами там можно снять примерно за 25 тысяч рублей. Бесплатная виза выдается на 30 дней, далее ее можно платно продлить.

«Шри-Ланка сейчас отменила консульский сбор за визы, поэтому нужно лишь оформить заранее электронное разрешение — бесплатно на сайте. Это временная мера, поэтому ею надо пользоваться. Можно оформить разрешение и по прилете, но за это взимают деньги», — рассказала Наталия Ансталь.

Артур Мурадян тоже отметил, что на Шри-Ланке комфортный климат, и это направление логистически доступно.

«К русским хорошее отношение, но там нет, правда, такой долгой визы, как в Таиланде», — напомнил вице-президент АТОР.

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Какое направление самое дешевое для зимовки

Пожалуй, самый бюджетный вариант зимовки — Гоа, считает Наталия Ансталь. Однако, по ее мнению, это направление подойдет не всем.

«Индия достаточно специфичная страна, не все любят зимовать там. Этот вариант скорее для тех, кто уже полюбил Индию. На Гоа очень специфичные пляжи, они сильно отличаются от тайских и балийских. По ним ходят коровы, собаки, они более темные. Но тем не менее там есть свой колорит», — говорит Ансталь.

Для въезда в Индию нужна виза. Чтобы ее оформить, нужно сдать документы в посольство. Стандартная однократная виза выдается на срок от одного до трех месяцев.

Цены на жилье и еду в Индии довольно низкие. Аренда комнаты начинается от 20 тысяч рублей. Еда на месяц обойдется в сумму около 20 тысяч рублей, если покупать на рынках премиальные продукты и готовить из них.

Чем хорошо зимовать в Турции

По словам Дианы Фердман, в последние годы «лакомым кусочком» для россиян стала Турция. Для пребывания в стране до двух месяцев не нужна виза, там очень любят русских, невысокий уровень криминала, отметила она.

«Там хорошая погода — 20–21 градус, солнце, мандарины и в последнее время разросшееся русскоязычное комьюнити. Там можно снять апартаменты в русских районах, устроить детей в местную частную школу или детский сад. Там почти везде говорят по-русски. Отношение к россиянам в Турции великолепное», — говорит Диана Фердман.

Однако, по ее словам, за последний год в Турции сильно выросли цены: жилье, которое раньше можно было снимать за 500–600 долларов, теперь стоит около 2000 долларов. Так что эта страна будет не самым бюджетным выбором для зимовки.

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Почему россияне улетают в Египет

Диана Фердман отметила, что многие россияне уезжают зимовать в Египет. Там, по ее словам, очень хороший климат, особенно для людей, страдающих аллергиями или астмой.

«Очень многие россияне улетают туда с детьми на всю зиму, чтобы избежать обострения этих заболеваний», — подчеркнула Диана Фердман.

Россиянам для въезда в Египет нужна виза. Ее можно получить в аэропорту прибытия, она стоит 25 долларов и действует 30 дней.

Диана Фердман отметила, что в целом Египет — достаточно безопасная страна, хотя с криминалом там дела обстоят хуже, чем, например, в Турции. Зато аренда апартаментов или квартиры обойдется дешевле. Снять жилье там можно примерно за 35–40 тысяч рублей в месяц.

«Кстати, очень многие и в Турции, и в Египте снимают номера в отелях на месяц или на два. Тут и уборка, и питание. И получается на выходе вполне себе бюджетно», — отметила Диана Фердман.

Где перезимовать состоятельным россиянам

Более состоятельным россиянам Артур Мурадян предлагает отправиться на зимовку в Объединенные Арабские Эмираты. Туда легко добраться — из Москвы есть много прямых рейсов, отметил он. Россияне могут находиться в стране без визы 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. По прилете им ставят бесплатный штамп в паспорт.

«Уровень жизни там высокий, а значит, и цены довольно высокие. Плюс в Эмиратах есть возможность продлевать визы: порядка 60 дней там можно находиться без выезда, а потом любой выезд в любую страну — и происходит обнуление», — рассказал Артур Мурадян.

Диана Фердман добавила, что ОАЭ по климату очень похожи на Египет, а цены на питание там сравнимы с московскими. Снять жилье в Эмиратах довольно дорого. За место в комнате просят в среднем около 40 тысяч рублей. Более комфортное жилье будет стоить, естественно, дороже. Зато, подчеркнула Диана Фердман, Эмираты — это одна из самых безопасных стран мира.

«Там все спокойно, главное — соблюдать законы. Все-таки страна мусульманская, здесь достаточно строго в плане одежды, поведения», — отметила она.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что важно знать перед тем, как отправиться зимовать в другую страну

Наталия Ансталь посоветовала обязательно оформить медицинскую страховку перед тем, как отправиться зимовать в любую страну.

«Лучше доплатить, и тогда вопросов не будет. Если страховку не оформлять и просто идти в медучреждения, то можно заплатить очень большие деньги. Поэтому страховка обязательна», — говорит она.

По словам Ансталь, если нет медстраховки, то в принципе можно обратиться в любую частную клинику. Стоимость обслуживания будет зависеть от страны и сложности заболевания.

«При этом нужно понимать, что не во всех клиниках персонал говорит по-английски или может предоставить переводчика. Поэтому перед тем как обращаться в клинику, нужно посмотреть, есть ли там такая услуга. Но тогда прием будет еще дороже», — отметила Ансталь.

Диана Фердман в свою очередь рекомендует россиянам, которые собираются зимовать в другой стране, оформить карту зарубежного банка.

«Наши карты за рубежом не работают. В некоторых странах можно расплатиться картой UnionPay некоторых российских банков. Но лучше все-таки озаботиться заранее и открыть карту в банках ближайших к России стран: Казахстан, Таджикистан, Белоруссия. Они прекрасно работают по всему миру. А полагаться на наличность я бы не стала», — посоветовала Фердман.

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