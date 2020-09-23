Дорого и сложно: как отдыхают российские туристы за границей

Ждать повторного жёсткого карантина осенью или паковать чемоданы и лететь на отдых? Пока одни страны вводят или только готовятся вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, другие открывают границы в ожидании туристов. Направлений пока немного, при этом в каждом случае есть ограничения или нюансы, а цены зачастую сложно назвать приемлемыми. Тем не менее возможность отдохнуть появилась. Но с чем при этом придётся столкнуться? Об этом — в видеообзоре NEWS.ru.
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