В Хабаровске из-за сильных ливней подтапливает дороги. За ночь в городе выпало более 30 мм осадков.
Такая погода сохранится ещё двое суток. Влияние на юг Дальнего Востока оказывают тайфун «Кроса» из Японии и «Лекима» из Китая. Об ухудшении погоды предупреждены жители Амурской области, Приморья.
В Хабаровске затоплена улица Флегонтова в районе арены «Ерофей» у Амура. Вода поднимается до 70 см, машины захлёстывает волной по капот, пишет
На месте работают коммунальщики, установлены мотопомпы, дизельные насосы для откачки воды. Залиты дороги вдоль городских бульваров, машины передвигаются по воде. Есть объезды по другим улицам.
Ранее News.ru сообщал, что ливни, пришедшие в Приморский край с новым тайфуном «Кроса» сделали невозможным транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами.