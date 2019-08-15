https://static.news.ru/photo/4a71a554-bfc7-11e9-a6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Хабаровске из-за сильных ливней подтапливает дороги. За ночь в городе выпало более 30 мм осадков.

Такая погода сохранится ещё двое суток. Влияние на юг Дальнего Востока оказывают тайфун «Кроса» из Японии и «Лекима» из Китая. Об ухудшении погоды предупреждены жители Амурской области, Приморья.

В Хабаровске затоплена улица Флегонтова в районе арены «Ерофей» у Амура. Вода поднимается до 70 см, машины захлёстывает волной по капот, пишет ТАСС .

На месте работают коммунальщики, установлены мотопомпы, дизельные насосы для откачки воды. Залиты дороги вдоль городских бульваров, машины передвигаются по воде. Есть объезды по другим улицам.

Ранее News.ru сообщал, что ливни, пришедшие в Приморский край с новым тайфуном «Кроса» сделали невозможным транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами.