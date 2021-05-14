«Дорога страшных злоупотреблений»: в СПЧ предупредили о последствиях казни

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Отмена моратория на смертную казнь в России не поможет решить проблемы, но откроет дорогу для злоупотреблений силовиков. Об этом рассказал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод.

По его словам, при возврате к убийству преступников нездоровье общества ухудшится, так как проблемы не решатся насилием и страхом.

Смертная казнь — это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжают совершаться преступления, в том числе и тяжкие, — подчеркнул он.

Правозащитник отметил, что предотвращать тяжкие преступления должны психологи в образовательных учреждениях, охранники, а также регламентация оборота оружия, все справки для получения которого сейчас легко купить.

Когда будет искушение показать хорошую отчётность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений, — предупредил Брод.

Он отметил, что необходимо думать над снижением общей обстановки жестокости и агрессии в обществе. По его мнению, для подростков и молодых людей силовое решение конфликта стало единственным выходом.

Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества, — заключил правозащитник.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя стрельбу в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде смертной казни за убийство детей. По мнению политика, это может способствовать предотвращению подобных ЧП в будущем.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее там учился. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане было объявлено днём траура. В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

В прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей, однако его признали годным к несению воинской службы.