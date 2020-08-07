Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

https://static.news.ru/photo/5c425224-d8ad-11ea-a292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что скоростной лимит может быть увеличен на бесплатных дорогах высших технических категорий.

У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена, — цитирует его ТАСС.

По мнению министра, скорость на дороге зависит от её технических параметров. Так, дороги категории 1A,1B и, возможно, 2A по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Дитрих добавил, что при их проектировке использовались нормы, допускающие движение на высоких скоростях.

Как писал NEWS.ru, максимально разрешённую скорость на нескольких платных магистралях России могут увеличить до 150 километров в час. Об этом сообщил глава государственной дорожной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, речь идёт о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и о Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Сейчас на платных участках трассы М-4 максимально допустимая скорость варьируется от 90 до 130 километров в час. На М-11 и на строящейся ЦКАД — ограничение в 130 километров.