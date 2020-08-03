Дополнительный период для сдачи ЕГЭ запланирован на весну 2021 года

https://static.news.ru/photo/84e5feec-d597-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следующий дополнительный период для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Следующий дополнительный срок у нас будет весной, мы надеемся, уже не будет никаких переносов. <...> В конце марта — середине апреля, — сказал Музаев ТАСС.

Он отметил, что новое расписание, при составлении которого будет определена целесообразность передвигать даты, будет принято после Нового года.

Музаев добавил, что весной ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет, а также спортсмены, уехавшие на соревнования, и лица с ограничениями по здоровью.

В 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента — Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее Музаев заявил, что в России не планируется переходить на дистанционное обучение. По его словам, «учителя никто не заменит», писал NEWS.ru.