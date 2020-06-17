Дополнительные выплаты для родителей вызвали горячий спор в Сети

https://static.news.ru/photo/79e78ed2-b096-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Национального родительского комитета о введении дополнительного ежемесячного пособия для родителей-одиночек до конца текущего года в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусом.

Согласно инициативе, данное пособие не должно быть ниже двух прожиточных минимумов из расчёта на одного члена семьи.

Некоторые пользователи «Яндекс.Новостей» не вникли в суть вопроса и начали разрабатывать схемы, как «обхитрить» государство, чтобы получить дополнительные выплаты, при этом рассуждая, кому нужно выплачивать пособия, а кому нет.

Принявшие участие в обсуждении матери-одиночки рассказали, как сложно получить эти льготы. Некоторые из них отметили, что ни разу так и не смогли получить пособия. Кроме того, они отметили большую сложность воспитания детей без помощи второго родителя.

Некоторые комментаторы предложили исключить несправедливость по отношению к полным семьям, которые не редко живут не менее тяжело и так же нуждаются в поддержке, передаёт «Красная весна».

Как писал NEWS.ru, доцент Международного института экономики и финансов Анна Юрко считает, что введение нового пособия для родителей-одиночек не заставит женщин рожать детей ради получения денег.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что временные денежные выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, будут несправедливыми по отношению к полным семьям. По её словам, предложение, с которым выступили члены Национального родительского комитета, вряд ли примут, потому что дети должны находиться в равных условиях, вне зависимости от состава семей, в которых они растут.

Обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет. В комитете отметили, что в стране из-за пандемии сложилась непростая экономическая ситуация,и родители-одиночки по-прежнему являются самой незащищённой социальной группой несмотря на то, что детям уже выплачены пособия.

Поэтому предлагается ввести ежемесячную компенсацию одиноким матерям и отцам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривается, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.