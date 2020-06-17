Дополнительные выплаты для родителей вызвали горячий спор в Сети

Предложение Национального родительского комитета о введении дополнительного ежемесячного пособия для родителей-одиночек до конца текущего года в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусом.
Согласно инициативе, данное пособие не должно быть ниже двух прожиточных минимумов из расчёта на одного члена семьи.
Некоторые пользователи «Яндекс.Новостей» не вникли в суть вопроса и начали разрабатывать схемы, как «обхитрить» государство, чтобы получить дополнительные выплаты, при этом рассуждая, кому нужно выплачивать пособия, а кому нет.
Принявшие участие в обсуждении матери-одиночки рассказали, как сложно получить эти льготы. Некоторые из них отметили, что ни разу так и не смогли получить пособия. Кроме того, они отметили большую сложность воспитания детей без помощи второго родителя.
Некоторые комментаторы предложили исключить несправедливость по отношению к полным семьям, которые не редко живут не менее тяжело и так же нуждаются в поддержке,
Как писал NEWS.ru, доцент Международного института экономики и финансов Анна Юрко считает, что введение нового пособия для родителей-одиночек не заставит женщин рожать детей ради получения денег.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что временные денежные выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, будут несправедливыми по отношению к полным семьям. По её словам, предложение, с которым выступили члены Национального родительского комитета, вряд ли примут, потому что дети должны находиться в равных условиях, вне зависимости от состава семей, в которых они растут.
Обращение в Госдуму с просьбой
Поэтому предлагается ввести ежемесячную компенсацию одиноким матерям и отцам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривается, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.
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