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Дополнительные билетные автоматы установят на пересадочных станциях метро к открытию Московских центральных диаметров (МЦД).

Аппараты будут находиться на станциях «Деловой центр» Большой кольцевой линии, «Войковская», «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, «Текстильщики», «Тушинская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Международная» и «Выставочная». Автоматы перенесут с самых не загруженных станций.

Также к запуску МЦД на «Беговой» и «Тушинской» появятся навесы «Огни города», выполненные из нержавеющей стали, гранита и стекла. Подобные объекты уже находятся над входами уже свыше 20 станций столичного метро, передаёт mos.ru .

Открыть первые диаметры планируется в ноябре текущего года. Их протяжённость составит 132 км, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что оплачивать поездки на МЦД можно будет в автоматах по продаже билетов в метро и на МЦК. Они будут принимать «Тройку» и банковские карты.