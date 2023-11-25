По ДНР ударили кассетными снарядами и дронами: как ВСУ атакуют РФ 25 ноября Мэр Кулемзин: в Донецке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

Фото: t.me/vvgladkov

Территории РФ вновь подверглись ударам украинской армии. По Горловке и Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики было выпущено девять снарядов. ВСУ атаковали боеприпасами различного калибра, включая ракеты РЗСО и кассетные снаряды, и другие населенные пункты ДНР. На Кировский район Донецка был сброшен боеприпас с беспилотника, в результате чего одна женщина получила ранения. Новые подробности атак украинских войск по территории России — в материале NEWS.ru.

Украинские войска обстреляли ДНР кассетными боеприпасами

Пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщила, что ВСУ атаковали районы республики боеприпасами различного калибра, включая ракеты РЗСО и кассетные снаряды.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:00 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 00:15 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

ВСУ выпустили девять снарядов по Горловке и Ясиноватскому району

Вооруженные силы Украины выпустили девять снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:10:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ясиноватский район подвергся обстрелам в 10:55 мск. ВСУ выпустили по нему три снаряда калибра 155 миллиметров.

За сутки до этого артиллерийский снаряд, выпущенный противником, повредил детский сад в Горловке. В здании выбило окна и двери. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда был разрушен частный дом. Также в результате обстрела частично обрушилось здание «Горловского колледжа технологий и сервиса», обвалился крупный участок крыши.

Фото: t.me/vvgladkov

Женщина получила ранение при ударе украинского дрона в Донецке

Утром 25 ноября ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Также по городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, отметили в ведомстве.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате налета БПЛА пострадала женщина.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения», — написал он.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики 26 раз. Один человек получил ранения. Всего по Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району противник выпустил 89 снарядов. В результате обстрелов были повреждены восемь жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры оказались разрушены.

Белгородская область впервые за полгода не подверглась атакам

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не выпустили ни одного снаряда по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. ВСУ впервые за полгода не обстреливали регион.

«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — написал Гладков.

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