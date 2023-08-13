Дончанке пришлось извиняться за оскорбление участников СВО из Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетительница одного из донецких кафе набросилась с оскорблениями на участников спецоперации из Бурятии. На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем», можно увидеть, как женщина устроила в заведении скандал. Позднее также появилась запись с извинениями дончанки.

Женщина называла военнослужащих «узкоглазыми», а также утверждала, что те участвуют в СВО только ради денег. Вскоре скандалистке пришлось извиняться за свои слова.

Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам, солдатам российской армии, полностью поддерживаю проведение СВО. Искренне извиняюсь перед нашими военнослужащими, которые в это трудное время защищают нашу великую Родину — Россию, отдают жизнь в борьбе с украинскими нацистами и их иностранными приспешниками, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае полиции сдался третий обвиняемый в избиении участника спецоперации. Мужчина задержан, и вскоре его передадут следственным органам.

Сам инцидент произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. Пострадавшего на фронте военного избили трое мужчин. Они также сорвали с него медали и сломали телефон. О задержании первого подозреваемого стало известно 6 августа, позже был задержан второй.