Don Mash: самолет с Рогозиным не может вылететь в Москву из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Самолет с бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на борту не может вылететь в Москву из Ростова-на-Дону, сообщает Don Mash. По информации СМИ, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Дмитрия Рогозина доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. В больнице ему собирались оказать необходимую медицинскую помощь. Вместе с Рогозиным в лечебное заведение были отправлены еще два человека, которые пострадали во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке.

Помощник бывшего главы Роскосмоса заявил, что в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились проводить операцию его раненому в спину начальнику из-за ее сложности. Рогозина было решено перевезти в Москву.

В ночь на 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он был ранен в спину, осколок прошел в опасной близости от позвоночника.