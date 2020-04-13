В регионах России действует режим самоизоляции, во время которого выходить из дома можно только по ряду причин: чтобы поехать на работу, обратиться к врачу, купить продукты или лекарства, вынести мусор или выгулять собаку. Улицы городов опустели, сократился поток пассажиров в транспорте.

Как заявил в понедельник, 13 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в стране фиксируется рост преступности на фоне распространения коронавируса. В то же время он призвал не сгущать краски и не «выстраивать авральные графики» на почве отдельных случаев.

Вместе с тем, опрошенные NEWS.ru эксперты убеждены, что принимаемые из-за коронавируса ограничительные меры не только снизят число заболевших, но и существенно сократят количество «оффлайн»-преступлений.

Длительный эффект

На время режима самоизоляции показатели преступности снизятся. При этом после отмены карантина они не вернутся на прежний уровень, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

На мой взгляд, уровень преступности в этот период упадёт. Поскольку идёт процесс патрулирования улиц представителями органов правопорядка. К тому же, в настоящее время, благодаря средствам массовой информации одновременно с информированностью, на мой взгляд, достаточно видна активность наших граждан с точки зрения роста гражданской ответственности. Я думаю, что она (преступность после карантина. — NEWS.ru) останется сниженной. В целом, жить станет намного комфортнее и безопаснее. Анатолий Выборный член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Уличная преступность

Сложившаяся из-за режима самоизоляции ситуация уникальна для современной России, такого не было и во времена Советского Союза, рассказал NEWS.ru полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. Благодаря запрету выходить из дома без уважительной причины сократится количество разбойных грабежей — попросту потому, что на улицах меньше людей.

Кроме того, сейчас легче отслеживать преступников. Помогают и размещённые на улицах видеокамеры, и увеличенное количество патрулирующих улицы правоохранителей. Таким образом, снизится общий уровень уличной преступности, подчеркнул Черноусов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашние воры и автоугонщики

В настоящее время люди по всей стране находятся в своих домах практически круглосуточно. Поэтому по итогу месяца кратно сократится количество квартирных краж. Могут происходить лишь целенаправленные ограбления, когда мошенники играют на доверии и представляются, например, врачами.

Можно только позвонить под видом кого-то — служб, врачей. Но это целенаправленные преступления. Они могут совершаться конечно, когда что-то спланировано. В целом те домушники, которые орудовали, прозванивали квартиры, когда людей нет, — уже сейчас эти преступления не совершаются. Что касается угона машин, — статистика тоже снизится. Сейчас всё зациклили, перекрыты дороги. Евгений Черноусов полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР

Попрошайки и карманники

В современной России попрошайничество не считается чем-то незаконным, что даёт возможность свободно этим зарабатывать. Такая деятельность уже приобрела организованный преступный характер.

Однако сейчас попрошаек лишает заработка режим самоизоляции, который обязует всех находиться дома, а также усиленные патрули улиц.

У нас спецприёмники-то работают. Мне кажется, попрошайки точно исчезнут, уйдут. У них снизились доходы. Они лета ждут как манну небесную, чтобы рвануть из Москвы подальше, в районные городишки, где нет столько полиции, где ещё можно каким-то промыслом заняться — теми же кражами, — добавил Черноусов.

Ситуация с карантином затруднила жизнь и карманникам: в опустевшем транспорте найти жертву не получится.

Эксперт считает, что большинство мелких преступников предпочтут уйти в подполье до того времени, когда жизнь в городе вернётся в привычное русло.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жрицы любви и наркоманы

Ремесло представительниц древнейшей профессии во время режима самоизоляции находится в упадке. Они оказались попросту не востребованы. Поэтому ожидается резкое сокращение работниц этой «отрасли». Часть из них, считает собеседник NEWS.ru, впоследствии устроится на нормальную работу.

В то же время не изменится динамика преступлений, связанных с потреблением наркотиков. Из-за зависимости соблюдение самоизоляции для наркоманов не в приоритете и они пойдут на любой риск ради очередной дозы.

Пополнится ли преступный мир мигрантами

В трудной ситуации оказались потерявшие работу приезжие из стран СНГ. Чтобы просто выжить, некоторые могут пополнить ряды преступников.

Сейчас их здесь полно. Они лишились работы, всего здесь. Они что, должны немедленно пойти умирать на кладбище? Они будут добывать, рисковать даже. И они сплочённые по этническому признаку. Они будут думать, как им выжить в это время. Поэтому будут нападать на незащищённые объекты, высматривать склады, нападать в районных городах на граждан. Они переместятся в небольшие населённые пункты, в районные города. Из Москвы они уйдут, — пояснил Черноусов.

Правоохранительные органы сейчас должны особенно внимательно следить за мигрантами, отметил полковник.

NEWS.ru

Криминальная статистика

По данным МВД за 2019 год, наибольшая вероятность стать жертвой противоправных действий отмечалась в Москве. В столице в прошлом году было зарегистрировано 142 тысячи преступлений. Далее следуют Московская область (77 тысяч) и Краснодарский край (71,5 тысячи). В топ-5 «самых преступных» регионов России попали Челябинская (66,5 тысячи) и Ростовская области (60,9 тысячи).

Вместе с тем меньше всего преступлений было в Ненецком (754) и Чукотском (775) автономных округах. А также в Ингушетии (1,8 тысячи), Калмыкии (2,8 тысячи) и Магаданской области (2,8 тысячи).

В целом по стране преступность выросла: в прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали 2,024 млн происшествий такого характера, тогда как в 2018-м — 1,991 млн.