Домработница Ефремова не исключила самоубийства актёра

https://static.news.ru/photo/f5ab7a18-b093-11ea-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Heinz Spremberg/Global Look Press

Домработница устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова по имени Ева рассказала, что артист сильно переживает, поэтому родственники опасаются, не сведёт ли он счёты с жизнью.

Переживает очень сильно. Кушает плохо. Готов ко всему, — цитирует женщину телеканал «360».

По её словам, после аварии Михаил Ефремов не пьёт алкоголь совсем, только воду. Сейчас вокруг него члены семьи, дети регулярно навещают.

Отмечается, что домработница также является близким Ефремову человеком. Когда-то её дети и актёра учились в одном классе.

Описывая перспективы Ефремова как актёра, Ева допустила, что, возможно, его нельзя будет увидеть не только на сцене, но и в жизни — якобы он близок к самоубийству. Женщина добавила, что подобного исхода опасаются и родные артиста.

Ранее адвокат Михаила Ефремова рассказал о плохом самочувствии актёра. По словам Эльмана Пашаева, артист находится под домашним арестом, сильно переживает и похудел на 6 кг.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП деятель искусств был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил фигуранта под домашний арест.

Родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для задержанного. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков, писал NEWS.ru.