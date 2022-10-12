Домой в балаклавах: как российских моряков держат в заложниках на Украине Более 60 членов экипажей российских грузовых судов остаются изолированными в порту Измаила

Фото: shutterstock.com

Измаил, порт

Десятки российских моряков несколько месяцев находятся на территории порта в Измаиле Одесской области Украины и не могут попасть на родину. Некоторые из них оказались там ещё в конце 2021 года — суда встали на ремонт, а после начала спецоперации их экипажи оказались в заточении, фактически находясь в правовом статусе военнопленных. Часть из них удалось вызволить, один из вернувшихся в РФ механиков грузового корабля рассказал, что его обменяли на украинских военных. Оставшиеся моряки записали видеообращение к Владимиру Путину, их близкие создали петицию к генпрокурору Игорю Краснову, но, похоже, возвращение россиян, не имеющих отношения к военным действиям, затягивается, несмотря на непрекращающийся переговорный процесс, а также вмешательство структур ООН и Красного Креста. Подробности — в материале NEWS.ru.

Не переживут зиму

Недавно в Сети появилась петиция к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием взять на личный контроль ситуацию с возвращением застрявших в украинском порту российских моряков. Обращение по состоянию на утро 12 октября подписали более 45 тысяч человек.

Авторы петиции утверждают, что с начала 2022 года 11 российских сухогрузов, в том числе «Волго-Балт-193», «Волго-Балт-225», «Волго-Балт-244», «Навиджер-2», «Омский-6», «Омский-132», «Рондо» и «Свирь», встали на ремонт в городе Измаил Одесской области. В общей сложности на их борту находилось 87 человек.

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

В феврале началась СВО, в связи с чем членам экипажа было запрещено покидать свои корабли. Люди стали заложниками ситуации. Дважды в день их посещает СБУ и проверяет наличие людей на борту. В начале мая по договорённости с украинской стороной удалось обменять 20 моряков России на украинских пленных. Есть и погибшие — моряк Юрий Редько. Ему резко стало плохо, и ввиду отсутствия медицинской помощи он скончался там, на теплоходе. Экипажи и их родственники обращались в ООН, Красный Крест, отделы по правам человека и Министерство обороны, но вразумительного ответа с методами решения проблемы никто не предоставил. Моряки нуждаются в медицинской и психологической помощи. Более чем у половины кораблей нет отопления и даже топлива. Грядут холода, люди просто не переживут зиму, — говорится в петиции, адресованной Игорю Краснову.

До этого члены экипажа сухогруза «Волго-Балт-244» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они пришли на судоремонтный завод в Измаиле незадолго до 24 февраля и с тех пор находятся на приколе.

Мы пытались обращаться за помощью в разные структуры. Но нам отвечают одно и то же: «Вы в списках, скоро произойдёт обмен», — говорил капитан судна Александр Драгалёв.

У некоторых из оказавшихся в Измаиле россиян от неопределённости не выдерживали нервы. Как писала «Медиазона» (Минюст РФ включил издание в список иноагентов), в июле один из моряков сбежал с корабля, чтобы купить мопед и на нём уехать в РФ. Его задержали и вернули на судно. Также издание отмечало, что представители украинских уполномоченных по правам человека так и не сообщили, какой статус у моряков и других членов экипажей судов из РФ.

Как заявил NEWS.ru доктор юридических наук, в 1990-е годы работавший в Международном арбитраже ООН по морскому праву, Камиль Бекяшев, «моряков приравняли к военнопленным, что противоречит международному праву». По его мнению, эти россияне «должны быть немедленно освобождены, потому что они не участники военных действий».

«Пришли эсбэушники и сказали, что мы арестованы»

Недавно на родину вернулся старший механик на судне «Свирь» Эдуард Пашковский, который, по его словам, сейчас вынужден проходить курс лечения. В беседе с NEWS.ru он сообщил подробности произошедшего с ним:

Мне ребята звонили оттуда — их там около 60 с чем-то человек. Вроде бы питание у них есть, вода есть, никаких проблем с этим нет. Но это очень действует на психику. Каждое утро в 09:00 и в 19:00 приходят пограничники с автоматами, проверяют по списку. Я там находился с 16 января — мы пришли в порт Измаил на ремонт. Месяц было всё нормально, ремонтировались, но когда началась военная операция, через несколько дней пришли эсбэушники и сказали, что мы арестованы и борт судна покидать ни в коем случае нельзя. В больницу, поликлинику — насчёт этого вообще разговоров не было. Чтобы, допустим, вылечить зуб — пять-шесть дней эсбэушники должны были проверить разрешения. Они даже иной раз говорили: «Зачем тебе надо? Зачем ты их лечишь?»

Через некоторое время после пребывания в заточении с неясным правовым статусом Эдуард Пашковский заболел, у него появилась температура. К 18 мая он «вообще не мог дышать, было очень тяжело», и механик потребовал от капитана судна «связываться с кем угодно», чтобы его увезли и не дали умереть.

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Куда капитан звонил и с кем связывался, я понятия не имею, но через два или три часа пришла новость, что меняют четырёх женщин-поваров и меня тоже, что нас снимут с судна и поменяют на линии соприкосновения. Потом за нами в четыре утра пришёл автобус, и нас повезли. Все мы ехали в балаклавах, чтобы ничего не видели, никаких блокпостов. <...> Когда машина остановилась, балаклавы с нас сняли: «Хватайте сумки и бегите вон в ту машину!» Рядом стояла ещё одна машина. Видел я пять мужиков — мы сели к российским военным, а они сели к украинским. На этом мы разъехались. Ребята гнали очень сильно, потому что боялись обстрелов, — продолжил Пашковский.

Затем, по словам собеседника NEWS.ru, их привезли в Симферополь, откуда вызволенные моряки и повара сели на поезд до Ростова-на-Дону и затем уже отправились в родные города.

Важно набраться терпения

Происходящее держат на контроле в Российском профсоюзе моряков, ранее заявив, что ситуацию также отслеживают и судовладельцы. В комментарии NEWS.ru представитель профсоюза сообщил, что до сих пор в Измаиле находятся более 60 российских моряков.

Это экипажи судов, которые зашли в Измаил и встали на ремонт: одни находятся там с прошлого года, другие — с февраля. Стоять в ремонте по нескольку месяцев — обычная практика. По имеющимся у нас сведениям, у них на борту есть все необходимое для жизни — еда, вода, энергоснабжение. Зарплата морякам также выплачивается, — подчеркнули в профсоюзе.

Также собеседник NEWS.ru рассказал, что переговоры по возвращению на родину членов экипажей застрявших в Измаиле судов между российской и украинской сторонами не прекращаются, но идут медленно. К тому же, отметили в профсоюзе, «в целях морской безопасности суда не могут остаться без минимального количества моряков на борту».

В этой непростой ситуации всем важно набраться терпения: и родственникам, и членам экипажей стоящих в ремонте судов. Морякам это свойственно в силу особенностей профессии, — резюмировал представитель профсоюза моряков.

О проблеме застрявших под Одессой российских моряков неоднократно говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В конце сентября, выступая на совещании Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), она заявила, что аппарат российского омбудсмена постоянно работает с украинской стороной.

Эта совместная работа продолжается также и в отношении незаконно удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков. Украинский омбудсмен по моей просьбе посетил их и оказал необходимую помощь, — говорила Москалькова.

В начале сентября омбудсмен заявляла, что в Измаиле находятся 65 моряков, из которых пять тяжело больны, в их числе были два человека с психическими заболеваниями. Тогда же, по словам Москальковой, был освобождён россиянин, который удерживался на корабле «Рондо». Позднее она сообщала о вызволении тяжелобольного моряка Степана Воробьёва. До этого в РФ были возвращены семь женщин-поваров и 11 членов экипажа судна «Авангард», которое прибыло в Измаил из Греции ещё 1 декабря 2021 года для ремонта.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Татьяна Москалькова

В августе представитель МИД РФ Иван Нечаев утверждал, что, несмотря на неоднократные обращения Москвы, «Киев держит [моряков] в заложниках, видимо, рассматривая в качестве обменного фонда». Он добавил, что РФ ставила данный вопрос перед руководством Международного комитета Красного Креста (МККК). В частности, Россия направила дипломатические ноты президенту организации Петеру Мауреру и верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

О реакции ООН можно судить по заявлению Татьяны Москальковой, которая объявляла, что представители международной организации обещали посетить удерживаемых под Одессой моряков. А МККК, по словам омбудсмена, ещё летом готовил «письмо к украинской стороне по решению этого вопроса». Позднее официальный представитель МККК Эван Уотсон подчёркивал, что комитет решает вопрос о судьбе россиян в Измаиле, которые, согласно четвертой Женевской конвенции, подлежат защите как гражданские лица. По его словам, Красный Крест «посредством своего двустороннего и конфиденциального диалога находится в контакте с соответствующими властями по вопросу о судьбе российских моряков».