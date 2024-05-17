Домохозяйкам рассказали о необычном применении лаврового листа «БелНовости»: лавровый лист можно использовать как средство для чистки унитазов

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Лавровый лист можно использовать не только как приправу, но и как средство для чистки сантехники, сообщают «БелНовости». Специю можно положить как в бачок унитаза, так и протереть его отваром из листьев.

Для этого необходимо залить литром кипятка пять-шесть штук. Далее настой следует вылить в унитаз, а листьями протереть пятна. Помимо прочего, их можно использовать и в качестве освежителя воздуха. Для этого нужно просто повесить букет лаврушки в туалетной комнате.

Ранее эксперты портала также рассказали, что шары из фольги помогут эффективно избавиться от слоев ржавчины в доме. Такой метод облегчит домохозяйкам удаление неприятного налета на различных поверхностях.

В качестве альтернативы для борьбы с коррозией эксперты также назвали соду. Порошок следует довести до состояния пасты, добавив небольшое количество сока лимона, а затем нанести приготовленный состав на проблемную область, оставить на полчаса и по окончании указанного времени убрать с поверхности.

Дерматолог Дарья Антонова в свою очередь напомнила, что при уборке дома с бытовой химией не стоит забывать о перчатках. Медик объяснила, что в составе любого чистящего средства находятся сильные растворители, которые наносят вред коже или могут вызвать аллергию.