Домохозяек призвали напоить мошек вином «БелНовости»: избавиться от мошек в доме можно с помощью вина

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Избавиться от надоедливых мошек в доме можно, напоив их вином, посоветовали изданию «БелНовости» эксперты. По их словам, необходимо изготовить ловушку для насекомых — налить на дно стакана вино либо положить кусочек фрукта, а после обернуть стакан пищевой пленкой и проделать в ней дырочки.

По словам экспертов, мошки прилетят на приманку, а выбраться из стакана уже не смогут. Кроме того, от насекомых можно избавиться при помощи специальных химических средств, купленных в магазинах. Эксперты также посоветовали вовремя выбрасывать мусор и испорченные продукты, приглядывать за здоровьем комнатных растений, проводить генеральную уборку.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных заявила, что пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде. Она подчеркнула, что \вредители испытывают слабость к хмельному напитку, поэтому ловушки с пивом помогут поймать слизней и уничтожить них.

Агроном добавила, что кроме пива со слизнями можно бороться при помощи скорлупы от грецких орехов. Коврижных объяснила, то ее нужно разложить по периметру участка и оградить саженцы. Также может помочь опудривание. Для этого способа в качестве основного компонента сойдут порошковая горчица, жгучий перец или табачная пыль.