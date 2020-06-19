Домогаров уточнил сообщение о ситуации с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/9a938e8c-b1e6-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РФ Александр Домогаров второй раз за сутки высказался в соцсети о ситуации с Михаилом Ефремовым, который в Москве устроил смертельное ДТП. Критиков артиста он обвинял в том, что они «топчутся на крови».

В этот раз актёр пояснил, что говорил не о «трагедии артиста Ефремова», а о «страшных посланиях от людей», которые «от зависти копили яд». Домогаров на своей странице в Instagram написал , что этих людей отличает жестокость, ненависть и желание «растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали» и кому аплодировали.

Господи, люди, остановитесь... Прекратите травлю! Михаил понесёт наказание! Но не ваше! — отметил Домогаров.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Артист, находясь за рулём своего автомобиля, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель позже умер. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал моральное состояние Ефремова «чудовищным». Он заявил, что не следует усугублять его. Цискаридзе выразил соболезнования родственникам Сергея Захарова, умершего после ДТП. Заметил, что разделяет «их праведный гнев», однако больше не может смотреть, как Ефремова «доводят до самых нехороших решений».